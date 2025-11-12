Stadträte stimmen neuem Einsatzfahrzeug für Leubnitzer Wehr trotz Mehrkosten zu

Werdau
Eine bundesweite Ausschreibung für den Mannschaftstransportwagen brachte nur drei Angebote. Das warf bei einigen Stadträten Fragen auf.
Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Leubnitz bekommen einen neuen Mannschaftstransportwagen. Das haben die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Stadtrates Werdau am Dienstagabend mit einer Stimmenthaltung beschlossen. Das alte Fahrzeug sei aus dem Jahr 1995 und habe damit seine Lebensdauer erreicht, sagte Florian Kieslich, Fachbereichsleiter...
