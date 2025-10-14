Start für geförderten Breitbandausbau in Neukirchen: 750 Haushalte profitieren

Werdau
Die Bauarbeiten für schnelles Internet laufen. Auch in der Nachbarstadt Crimmitschau haben die Vorbereitungen für den Ausbau begonnen.
Nach mehreren Verzögerungen ist der geförderte Breitbandausbau in der Gemeinde Neukirchen im vergangenen Monat gestartet. Laut Cindy Haase, Sprecherin der Firma Eins-Energie, die im Auftrag des Landkreises mit dem Projekt beauftragt wurde, finden dazu Tiefbauarbeiten auf der Hauptstraße statt. Nach der Oststraße werden nun Hausanschlüsse an...
