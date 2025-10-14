Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Start für geförderten Breitbandausbau in Neukirchen: 750 Haushalte profitieren

Breitbandausbau in Neukirchen: An der Hauptstraße laufen derzeit die nötigen Tiefbauarbeiten.
Breitbandausbau in Neukirchen: An der Hauptstraße laufen derzeit die nötigen Tiefbauarbeiten. Bild: R. Wolf
Breitbandausbau in Neukirchen: An der Hauptstraße laufen derzeit die nötigen Tiefbauarbeiten.
Breitbandausbau in Neukirchen: An der Hauptstraße laufen derzeit die nötigen Tiefbauarbeiten. Bild: R. Wolf
Werdau
Start für geförderten Breitbandausbau in Neukirchen: 750 Haushalte profitieren
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bauarbeiten für schnelles Internet laufen. Auch in der Nachbarstadt Crimmitschau haben die Vorbereitungen für den Ausbau begonnen.

Nach mehreren Verzögerungen ist der geförderte Breitbandausbau in der Gemeinde Neukirchen im vergangenen Monat gestartet. Laut Cindy Haase, Sprecherin der Firma Eins-Energie, die im Auftrag des Landkreises mit dem Projekt beauftragt wurde, finden dazu Tiefbauarbeiten auf der Hauptstraße statt. Nach der Oststraße werden nun Hausanschlüsse an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
12.09.2025
3 min.
Crimmitschau baggert fürs schnelle Netz: Glasfaser für 700 Adressen mit 1700 Haushalten und Firmen
Nach Neukirchen beginnt der geförderte Internetausbau in wenigen Tagen auch in Crimmitschau.
Nach Verzögerungen nimmt das Projekt Fahrt auf: Erste Knotenpunkte stehen, der Tiefbau läuft an. Wer sich den Anschluss sichert, soll damit zugleich den Wert seiner Immobilie steigern.
Jochen Walther
13:00 Uhr
2 min.
Richters Treppen: Historischer Schulweg zwischen Neukirchen/Pleiße und Crimmitschau wird erst 2026 fertig
Derzeit erfolgen in dem Bereich aufwendige Tiefbauarbeiten der Wasserwerke Zwickau.
Alte Rohre, neue Schächte und viel Aufwand: Eine beliebte Verbindung wird umfassend erneuert – wegen der Wintermonate könnte das länger als geplant dauern.
Jochen Walther, Roland Wagner
07:10 Uhr
6 min.
Wie weiter mit Wehrdienst und erstarkter AfD? Das fordert Michael Kretschmer bei Sandra Maischberger
Michael Kretschmer am späten Mittwochabend im Gespräch mit ARD-Talkerin Sandra Maischberger.
In der Bundesregierung gibt es Knatsch um den neuen Wehrdienst und die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern treiben manchem angesichts der starken AfD den Angstschweiß auf die Stirn. Sachsens Landesvater war deshalb zu Gast in der ARD.
Patrick Hyslop
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel