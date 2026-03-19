Start im Sommer: Schloßblickstraße in Blankenhain wird erneuert

Werdau
Ein 300.000-Euro-Projekt ist geplant: Der grundhafte Ausbau soll die Siedlung attraktiver machen – auch für Besucher des beliebten Ausflugsorts.
Im Sommer rücken die Bagger an: Im Crimmitschauer Ortsteil Blankenhain soll ein weiterer Abschnitt der Schloßblickstraße grundhaft erneuert werden. Doch das Vorhaben steht unter Vorbehalt – ohne Fördermittel bleibt es bei den Plänen. Zwischen Hausnummer 9b und dem Zugang zur Grundschule mit Hort und Kita soll auf 135 Metern gebaut werden....
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