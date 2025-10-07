„Starte in mein fünftes Leben“: Warum ein 43-jähriger Werdauer einen beruflichen Neuanfang in der Heimat wagt

Hagen Wirsing hat schon viel von der Welt gesehen, lebte und arbeitete lange Zeit in Berlin. Jetzt hat er die Großstadt verlassen, um nach Hause zu kommen und zu lernen.

Fragt man Hagen Wirsing, warum er sich mit 43 Jahren noch einmal eine Lehrausbildung antut, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Warum nicht?“ Warum nicht?, das hat sich der gebürtige Werdauer schon oftmals in seinem Leben gefragt. „Mit 20 habe ich zugesehen, dass ich hier Land gewinne und bin nach Berlin gegangen.“ Ein... Fragt man Hagen Wirsing, warum er sich mit 43 Jahren noch einmal eine Lehrausbildung antut, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Warum nicht?“ Warum nicht?, das hat sich der gebürtige Werdauer schon oftmals in seinem Leben gefragt. „Mit 20 habe ich zugesehen, dass ich hier Land gewinne und bin nach Berlin gegangen.“ Ein...