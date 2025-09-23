Stehtische statt Bühne: Was Bürger in Werdau Kretschmer ins Gesicht sagten

Lehrermangel, Energiewende, Klinikrettung: Beim „Sachsengespräch“ in der Stadthalle kamen viele Themen auf den Tisch. Der Ministerpräsident und sein Kabinett hörten zu und versuchten, Lösungen zu finden.

Mit Namensschildern und Taschenkontrollen begann der Abend: Rund um die Stadthalle Werdau war am Montag ein großes Sicherheitsaufgebot im Einsatz. Der Anlass: das „Sachsengespräch" mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Mitgliedern seines Kabinetts sowie Landrat Carsten Michaelis (CDU). Rund 250 Gäste – darunter Bürgermeister,...