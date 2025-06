Steinpleis: Diebe stehlen mit dreister Masche teures E-Bike

Die Polizei bittet zu einem Kellereinbruch mit hohem Schaden um Zeugenhinweise.

Werdau.

Bei einem Einbruch in Steinpleis haben Langfinger fette Beute gemacht. Sie brachen zwischen dem 20. und dem 29. Juni in zwei Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße/Körnerstraße des Werdauer Ortsteiles ein. Daraus stahlen sie ein E-Bike der Marke Cube Stereo 120TN Hybrid. „Das Rad war mit einem Ringschloss an einem Stahlträger gesichert, der von den Dieben durchtrennt wurde“, sagt Karolin Hemp, Sprecherin der Polizeidirektion Zwickau. Außerdem seien eine Stichsäge und ein Akkuschrauber entwendet worden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf zirka 5300 Euro. Außerdem entstand Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. Sie sollten sich unter Ruf 03761 7020 melden. (rdl)