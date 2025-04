Storchenpaar von Neukirchen ist komplett

Nachdem das Männchen bereits im Februar auf der Esse nahe dem Kindergarten gelandet ist, ist seit dieser Woche auch das Weibchen da.

Das Storchenpaar, das sein Nest nahe dem Kindergarten Bosenhof in Neukirchen hat, ist wieder komplett. Nachdem das Männchen bereits am 23. Februar eingetroffen war, wurde die Störchin erstmals am Dienstag gesichtet, berichten Anwohner. Im vergangenen Jahr war das Weibchen bereits am 8. März auf dem Horst des Schornsteins der ehemaligen...