Stricken, Kaffee, Gemeinschaft: Neues Treffen in der Tuchfabrik Crimmitschau

Im Textilmuseum startet eine neue Strickgruppe. Jeden zweiten Donnerstag im Monat sind alle willkommen – ob zum Handarbeiten, Plaudern oder Kaffee trinken in historischem Ambiente.

Mit Nadel und Faden zurück in die Geschichte – und hinein in die Gemeinschaft. Im Café der Crimmitschauer Tuchfabrik trifft sich ab sofort jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 14 Uhr eine neue Strickgruppe. Acht Frauen waren zum Auftakt dabei, bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Willkommen ist jede und jeder – auch Menschen, die einfach...