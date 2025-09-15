Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Stricken, Kaffee, Gemeinschaft: Neues Treffen in der Tuchfabrik Crimmitschau

Eine neue Strickgruppe in der Textilfabrik nimmt ihre Arbeit auf.
Eine neue Strickgruppe in der Textilfabrik nimmt ihre Arbeit auf. Bild: J. Walther
Eine neue Strickgruppe in der Textilfabrik nimmt ihre Arbeit auf.
Eine neue Strickgruppe in der Textilfabrik nimmt ihre Arbeit auf. Bild: J. Walther
Werdau
Stricken, Kaffee, Gemeinschaft: Neues Treffen in der Tuchfabrik Crimmitschau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Textilmuseum startet eine neue Strickgruppe. Jeden zweiten Donnerstag im Monat sind alle willkommen – ob zum Handarbeiten, Plaudern oder Kaffee trinken in historischem Ambiente.

Mit Nadel und Faden zurück in die Geschichte – und hinein in die Gemeinschaft. Im Café der Crimmitschauer Tuchfabrik trifft sich ab sofort jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 14 Uhr eine neue Strickgruppe. Acht Frauen waren zum Auftakt dabei, bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Willkommen ist jede und jeder – auch Menschen, die einfach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Industriekultur trifft Jubiläum: Am Denkmaltag gibt es Führungen durch die Tuchfabrik und die Gräfenmühle
Gräfenmühle-Chef René Albani und Bürgermeisterin Ines Liebald im sanierten Gebäudeteil.
Musik und Jubiläum in Westsachsen: Crimmitschau lockt mit Bigband-Sound ins Textilmuseum, Neukirchen mit 300 Jahren Gräfenmühle.
Jochen Walther
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:50 Uhr
2 min.
BSW-Fraktionsvorsitzende Zimmermann kündigt Rückzug an
Sabine Zimmermann (BSW) will sich nach schwerer Krankheit aus der Politik zurückziehen.
Nach dem Rückzug aus dem BSW-Parteivorstand will Sabine Zimmermann auch ihr Mandat im Landtag abgeben - aus persönlichen Gründen.
13:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 9 Bilder
US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach Windsor
17:32 Uhr
4 min.
Jugendclub „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau schließt nach fast 30 Jahren: „Am meisten wird mir die Bruzelbemme fehlen“
Diese Treffen an diesem Ort werden bald der Vergangenheit angehören. Nicht nur Sabine Sprotte (l.), auch die Stammbesucher werden die „Alte Feuerwehr“ vermissen.
Wo früher gebastelt, gebrutzelt und geredet wurde, bleibt bald nur noch Stille. Ein Ort, der viele junge Menschen prägte, verliert seine Türen – und viele ihr zweites Zuhause.
Jochen Walther
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel