Sturz mit Todesfolge in Werdau: 72-jähriger Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Ein 72-jähriger Mann ist nach einem Unfall in Werdau verstorben. Darüber hat die Polizei informiert. Am Sonntag gegen 8.25 Uhr fuhr der Rentner mit seinem E-Bike auf der Holzstraße in Richtung Wiesengrund. "Plötzlich geriet er auf die linke Fahrbahnseite, stieß gegen den Bordstein und kam zu Fall", sagt Katja Hohenhausen aus dem Führungs- und...