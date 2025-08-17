Talsperrenfest trotz Blaualgen-Warnung an der Kober: Besucheraufkommen bleibt hinter Erwartungen zurück

Werdau
Die Veranstalter wollten trotz der Bade-Warnung durch das Zwickauer Landratsamt das Fest nicht absagen. Letztlich hatte es aber nicht den erhofften Zulauf.
Die Gewerbetreibenden und Vereine an der Koberbachtalsperre waren bestens vorbereitet für das lang geplante jährliche Talsperrenfest im Werdauer Ortsteil Langenhessen. Unzählige Angebote hatten sich die Organisatoren einfallen lassen, doch die Resonanz blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Anders als bei den letzten Events fanden nur...
