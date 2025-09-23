Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Teichwolframsdorf: Mit Pilzexperten entlang der sächsisch-thüringischen Landesgrenze

Pilzsammler freuen sich über einen gut gefüllten Korb.
Pilzsammler freuen sich über einen gut gefüllten Korb. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Pilzsammler freuen sich über einen gut gefüllten Korb.
Pilzsammler freuen sich über einen gut gefüllten Korb. Bild: Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa
Werdau
Teichwolframsdorf: Mit Pilzexperten entlang der sächsisch-thüringischen Landesgrenze
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Landschaftspflegeverband Westsachsen mit Sitz in der Gräfenmühle in Neukirchen/Pleiße ist Organisator der Waldpilzwanderung.

Zwei Pilzexperten begleiten Interessierte am Samstag, 27. September, auf einer Wanderung entlang der sächsisch-thüringischen Landesgrenze. Die vom Landschaftspflegeverband Westsachsen organisierte Tour führt durch Nadel- und Laubwaldabschnitte mit vielfältigem Pilzangebot und richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch erfahrene Sammler,...
