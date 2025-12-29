Tränen und Erinnerungen im Jugendclub „Alte Feuerwehr“ in Crimmitschau: „Das war hier wie in einer großen Familie“

Die Türen schließen sich für immer. Was für viele Heimat war, gehört bald der Vergangenheit an. Die Stadt hat als Besitzerin der Immobilie bereits einen Nachfolger gefunden.

Noch einmal aufschließen, ein letztes Mal den vertrauten Schlüssel drehen. Dann ist Schluss. Ausgerechnet sie, die fast drei Jahrzehnte lang die Tür zur „Alten Feuerwehr“ für Generationen von Jugendlichen geöffnet hat, muss sie nun endgültig hinter sich schließen. Sabine Sprotte ringt mit den Tränen. Der Jugendclub „Alte Feuerwehr“... Noch einmal aufschließen, ein letztes Mal den vertrauten Schlüssel drehen. Dann ist Schluss. Ausgerechnet sie, die fast drei Jahrzehnte lang die Tür zur „Alten Feuerwehr“ für Generationen von Jugendlichen geöffnet hat, muss sie nun endgültig hinter sich schließen. Sabine Sprotte ringt mit den Tränen. Der Jugendclub „Alte Feuerwehr“...