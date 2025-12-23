Tragisches Unglück kurz vor Heiligabend in Crimmitschau: 84-Jähriger stirbt bei Brand

Kurz nach 15 Uhr sind am Dienstag die Feuerwehren an den Lauenhainer Weg im Ortsteil Gablenz gerufen worden. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 84-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Brand ums Leben gekommen. Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache in einem Gehöft am Lauenhainer Weg im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ausgebrochen. Das sagte am Abend Sebastian Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. „Zwei weitere Personen sind außerdem leicht verletzt worden.“... Ein 84-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Brand ums Leben gekommen. Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache in einem Gehöft am Lauenhainer Weg im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ausgebrochen. Das sagte am Abend Sebastian Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. „Zwei weitere Personen sind außerdem leicht verletzt worden.“...