MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Tragisches Unglück kurz vor Heiligabend in Crimmitschau: 84-Jähriger stirbt bei Brand

Bei einem Brand im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ist am Dienstag ein Mann gestorben.
Bei einem Brand im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ist am Dienstag ein Mann gestorben. Bild: Ralph Köhler
Bei einem Brand im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ist am Dienstag ein Mann gestorben.
Bei einem Brand im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ist am Dienstag ein Mann gestorben. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Tragisches Unglück kurz vor Heiligabend in Crimmitschau: 84-Jähriger stirbt bei Brand
Von Annegret Riedel und Ralph Köhler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz nach 15 Uhr sind am Dienstag die Feuerwehren an den Lauenhainer Weg im Ortsteil Gablenz gerufen worden. Für einen Mann kam jede Hilfe zu spät.

Ein 84-jähriger Mann ist am Dienstag bei einem Brand ums Leben gekommen. Das Feuer war aus bisher ungeklärter Ursache in einem Gehöft am Lauenhainer Weg im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ausgebrochen. Das sagte am Abend Sebastian Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. „Zwei weitere Personen sind außerdem leicht verletzt worden.“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
10.12.2025
1 min.
Einsatz für Crimmitschauer Feuerwehr: Funkenflug aus Räucherofen setzt Carport in Brand
Die Freiwillige Feuerwehr war im Crimmitschauer Ortsteil Lauenhain im Einsatz.
Die Helfer mussten am Dienstagabend ausrücken. Der Besitzer, der selbst Löschversuche unternommen hatte, kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
17:50 Uhr
1 min.
84-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Crimmitschau
Bei einem Brand im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz ist ein 84-jähriger Mann gestorben. (Symbolbild)
Dichter Rauch, zerstörtes Zuhause: In Gablenz endet ein Hausbrand tragisch. Was bisher dazu bekannt ist.
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Mehr Artikel