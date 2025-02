Transporterfahrer mit 3,2 Promille auf A 4 bei Crimmitschau unterwegs

Ein schwer alkoholisierter Fahrer ist am Sonntagnachmittag von der Polizei kontrolliert worden. Er „pustete“ einen bedenklich hohen Wert.

Crimmitschau.

Sich und andere Verkehrsteilnehmer hat ein 32-jähriger Transporterfahrer am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 4 stark gefährdet. Wie der Sprecher der Zwickauer Polizeidirektion Enrico Liebold mitteilte, wurde bei dem Weißrussen ein Wert von 3,2 Promille bei einem Atemalkoholvortest gemessen. Der Renault-Fahrer war in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs, als die Polizisten bei ihm eine allgemeine Verkehrskontrolle durchführten. Der Mann wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleitet und im Anschluss sein Führerschein sichergestellt. Eine Weiterfahrt wurde ihm von den Polizisten untersagt. Der 32-Jährige muss sich nach dem vorzeitigen Ende seiner Fahrt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (kru)