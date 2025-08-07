Trauerschwäne im Tiergehege Crimmitschau haben kuschligen Nachwuchs

Der kleine Zoo im Sahnpark ist derzeit viel besucht. Neben den alteingesessenen Tieren sind die fünf Küken ein beliebtes Fotomotiv.

Die fünf Trauerschwan-Küken sind der Hingucker im Teich des Tiergeheges im Crimmitschauer Sahnpark. Im Frühjahr war die Brut erfolglos. Nun hofft Wolfram Endrigkeit, Verantwortlicher im Tiergehege, dass die Jungtiere bis Herbst groß genug sind, um zu überleben. Im Sommer 2023 (Foto) bekam die Schwanenfrau einen neuen Partner. Der Vorgänger... Die fünf Trauerschwan-Küken sind der Hingucker im Teich des Tiergeheges im Crimmitschauer Sahnpark. Im Frühjahr war die Brut erfolglos. Nun hofft Wolfram Endrigkeit, Verantwortlicher im Tiergehege, dass die Jungtiere bis Herbst groß genug sind, um zu überleben. Im Sommer 2023 (Foto) bekam die Schwanenfrau einen neuen Partner. Der Vorgänger...