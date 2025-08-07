Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Trauerschwäne im Tiergehege Crimmitschau haben kuschligen Nachwuchs

Bild: Reinhard Wolf
Bild: Reinhard Wolf
Werdau
Trauerschwäne im Tiergehege Crimmitschau haben kuschligen Nachwuchs
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der kleine Zoo im Sahnpark ist derzeit viel besucht. Neben den alteingesessenen Tieren sind die fünf Küken ein beliebtes Fotomotiv.

Die fünf Trauerschwan-Küken sind der Hingucker im Teich des Tiergeheges im Crimmitschauer Sahnpark. Im Frühjahr war die Brut erfolglos. Nun hofft Wolfram Endrigkeit, Verantwortlicher im Tiergehege, dass die Jungtiere bis Herbst groß genug sind, um zu überleben. Im Sommer 2023 (Foto) bekam die Schwanenfrau einen neuen Partner. Der Vorgänger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
07.07.2025
2 min.
App starten, Boot fahren: Gondelteich im Crimmitschauer Sahnpark wird wieder zur Freizeitattraktion
Nun wackelt der Steg am Gondelteich nicht mehr. Dort können die Ruderboote ausgeliehen werden.
Rudern auf dem Gondelteich wird smart: Ab August sind drei Ruderboote im Einsatz und lassen sich per QR-Code buchen. Nach Verzögerungen startet das digitale Freizeitangebot in der Parkanlage neu.
Jochen Walther
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
17.03.2025
2 min.
Kuschelalarm in Crimmitschau: Ziegennachwuchs im Sahnpark erfreut Besucher
Zwei in der vorigen Woche geborene Ziegen sind derzeit die Lieblinge der Tiergehege-Besucher.
Nach der Winterpause ist das Crimmitschauer Tiergehege ein beliebtes Ziel. Zwei Ziegenkinder sind geboren, und auch ein Umzug steht bevor. Wer zieht um?
Annegret Riedel
Mehr Artikel