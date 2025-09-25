Trotz Sparzwangs: Crimmitschau bringt Millionenprojekt auf den Weg

Während junge Leute bald ihren Treffpunkt verlieren, plant die Stadt eine neue Zweifeldsporthalle. Die Kommune steht zwischen Erwartungen, Pflichtaufgaben und fast leerer Kasse.

Zwischen Neubau und Abschied: Crimmitschau investiert in eine moderne Sporthalle – und streicht zugleich ein Stück Jugendkultur. Der Spagat zwischen Pflicht und Priorität bleibt nicht ohne Widerspruch. Tino Schröter geht sehr häufig in den Jugendclub „Alte Feuerwehr“. Noch. Ende des Jahres soll der Treffpunkt schließen – aus...