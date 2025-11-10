Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Umleitung bringt Steinpleis an Belastungsgrenze: „Es dröhnt wie an der Autobahn“

Der ehemalige Ortsvorsteher Bernd Dietel erlebt die Blechlawine hautnah und rund um die Uhr. Der Senior wohnt direkt an der Hauptstraße in Steinpleis und ist genervt.
Der ehemalige Ortsvorsteher Bernd Dietel erlebt die Blechlawine hautnah und rund um die Uhr. Der Senior wohnt direkt an der Hauptstraße in Steinpleis und ist genervt. Bild: Jochen Walther
Der ehemalige Ortsvorsteher Bernd Dietel erlebt die Blechlawine hautnah und rund um die Uhr. Der Senior wohnt direkt an der Hauptstraße in Steinpleis und ist genervt.
Der ehemalige Ortsvorsteher Bernd Dietel erlebt die Blechlawine hautnah und rund um die Uhr. Der Senior wohnt direkt an der Hauptstraße in Steinpleis und ist genervt. Bild: Jochen Walther
Werdau
Umleitung bringt Steinpleis an Belastungsgrenze: „Es dröhnt wie an der Autobahn“
Von Annegret Riedel und Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Werdauer Ortsteil leidet unter dem Umleitungsverkehr: Lärm und Tempo belasten Anwohner. Ortsvorsteher Schmidt fordert Tempo 30 – doch der Wunsch bleibt bislang unerfüllt.

Wenn Stefan Ulbrich frühmorgens die Fenster öffnet, „dröhnt es wie auf der Autobahn“. Der Rentner lebt am Anger, unweit der Hauptstraße im Werdauer Ortsteil Steinpleis. Dass regelmäßig Autos vorbeifahren, kennt er. Aber was sich in den vergangenen Tagen abgespielt hat, sei etwas völlig anderes. „Vor allem die Laster hören wir sehr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
30.10.2025
2 min.
B 175 in Werdau stadteinwärts gesperrt: Zwei Wochen Umleitung für Pendler
In dem Bereich beginnen am Montag Sanierungsarbeiten. Der Abzweig Königswalde ist dicht.
Wegen Fahrbahnsanierung wird die B 175 zur Einbahnstraße: In Richtung Zwickau ist sie frei, der Abzweig Königswalde aber komplett dicht. Pendler müssen Umwege fahren.
Jochen Walther
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
11.11.2025
4 min.
„Das Spektakel lasse ich mir nicht entgehen“: In Werdau verschwinden 100 DDR-Plattenbau-Wohnungen
Werner Müller interessiert sich für alle Bauvorhaben in Werdau und den damit verbundenen Veränderungen. Am Montagvormittag hat der Senior erneut den Bauleuten über die Schulter gesehen.
Im Wohngebiet Kranzberg fallen drei Blöcke. Schaulustige sind immer wieder am Bauzaun zu beobachten. Der Mega-Abriss prägt die Neugestaltung des Quartiers – vorerst mit viel Grün statt Beton.
André Kleber und Jochen Walther
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
Mehr Artikel