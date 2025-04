Unbekannte zünden Hexenfeuer-Haufen in Werdau an: Gefeiert wird trotzdem

Die Helfer wurden am Mittwoch gegen 0.45 Uhr alarmiert. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Reisighaufen wächst wieder.

Das Walpurgisfeuer am heutigen Mittwochabend wird wie geplant auf dem Gelände des Hotels Friesen an der B 175 in Werdau stattfinden. Auch wenn der große Haufen in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch von Unbekannten angezündet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Die Alarmierung der Werdauer...