Unbekannter fährt Laterne auf dem Werdauer Markt um

Polizisten finden das Fahrzeug und beschlagnahmen es. Zum Unfallverursacher laufen die Ermittlungen.

Werdau.

Ein Unbekannter hat am Montagabend, vermutlich beim Ausparken, eine Laterne auf dem oberen Markt in Werdau umgefahren. Das teilte die Zwickauer Polizeisprecherin Christina Friedrich am Freitag mit. Die gusseiserne Leuchte wurde stark beschädigt und ist mittlerweile abmontiert worden. Schaden: rund 4000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Eine Zeugin hatte den Unfall jedoch gesehen und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden das Unfallfahrzeug, einen VW, nicht weit entfernt in der Burgstraße. „An dem Auto waren Kennzeichen angebracht, die eigentlich zu einem Skoda gehören“, so Friedrich. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der VW beschlagnahmt. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an. (rdl)