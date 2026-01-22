Unfall am Mannichswalder Platz in Crimmitschau: Rentnerin übersieht Kind und erleidet Schock

Polizei und Rettungsdienst waren am Mittwochfrüh an der zentralen Kreuzung im Einsatz. Ein siebenjähriger Junge, der die Straße überquerte, wurde von einem Peugeot erfasst und leicht verletzt.

Um einen siebenjährigen Jungen und eine 82-jährige Rentnerin hat sich der Rettungsdienst nach einem Unfall am Mannichswalder Platz in Crimmitschau kümmern müssen. Das Kind war als Fußgänger unterwegs, die Frau mit einem Peugeot.