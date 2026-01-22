MENÜ
  • Zwickau
  • Werdau
  • Unfall am Mannichswalder Platz in Crimmitschau: Rentnerin übersieht Kind und erleidet Schock

Auf dem Mannichswalder Platz gab es am Mittwoch einen Unfall.
Auf dem Mannichswalder Platz gab es am Mittwoch einen Unfall. Bild: Mario Dudacy/Archiv
Werdau
Unfall am Mannichswalder Platz in Crimmitschau: Rentnerin übersieht Kind und erleidet Schock
Redakteur
Von Holger Frenzel
Polizei und Rettungsdienst waren am Mittwochfrüh an der zentralen Kreuzung im Einsatz. Ein siebenjähriger Junge, der die Straße überquerte, wurde von einem Peugeot erfasst und leicht verletzt.

Um einen siebenjährigen Jungen und eine 82-jährige Rentnerin hat sich der Rettungsdienst nach einem Unfall am Mannichswalder Platz in Crimmitschau kümmern müssen. Das Kind war als Fußgänger unterwegs, die Frau mit einem Peugeot.
