Unfall im Gegenverkehr in Crimmitschau: VW-Fahrer im Schnee zu schnell unterwegs

Im Westen der Stadt kam einem Transporter plötzlich ein VW auf der Fahrspur entgegen – ein Ausweichmanöver endete an einem Verkehrsschild.

Crimmitschau.

Bei einem Unfall auf winterglatter Fahrbahn ist am Freitagvormittag in Crimmitschau Sachschaden entstanden. Wie Polizeisprecherin Christina Friedrich mitteilte, war ein 22-Jähriger gegen 9.20 Uhr mit seinem VW auf der Zeitzer Straße aus Thüringen kommend in Richtung Crimmitschau unterwegs. Auf der winterglatten Fahrbahn war er offenbar zu schnell unterwegs, kam von seiner Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes-Transporter zusammen. Der 45-jährige Transporter-Fahrer hatte noch ein Ausweichmanöver versucht und stieß mit seinem Wagen gegen ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. Um beide Fahrzeuge musste sich der Abschleppdienst kümmern. Der Sachschaden summierte sich auf rund 10.000 Euro. (kru)