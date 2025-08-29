Unfall in Crimmitschau: 18-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt

Werdau
Die Fahranfängerin verlor am Donnerstagabend kurz vor dem Ortseingang von Gösau die Kontrolle über ihren Wagen. Sachschaden: rund 7500 Euro. Was bisher bekannt ist.
Eine 18-jährige Frau hat bei einem Unfall am Donnerstag im Crimmitschauer Ortsteil Gösau leichte Verletzungen erlitten. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt.
