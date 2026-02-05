Unfall in Crimmitschau: Auto erfasst Fußgänger auf der Leipziger Straße

Werdau
Die Unfallstelle befindet sich an der Kreuzung zur Zeitzer Straße. Ein 58-jähriger Mann kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Polizei und Rettungsdienst waren sich am Donnerstagfrüh auf der Leipziger Straße in Crimmitschau im Einsatz. Gegen 6.50 Uhr ereignete sich ein Unfall.
