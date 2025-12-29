MENÜ
Ein Unfall hat sich im Crimmitschauer Stadtzentrum ereignet. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Ein Unfall hat sich im Crimmitschauer Stadtzentrum ereignet. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Werdau
Unfall in Crimmitschau: Blechschaden im fünfstelligen Bereich
Von Annegret Riedel
Eine 86-jährige Frau rammt nahe der Innenstadt ein am Straßenrand geparktes Auto.

Crimmitschau.

Einen Blechschaden im fünfstelligen Bereich hat ein Verkehrsunfall am Sonntagabend in Crimmitschau verursacht. Laut Polizei in Zwickau war eine 86-jährige Frau gegen 20.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Leipziger Straße in Richtung des Stadtzentrums unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Rosa-Luxemburg-Straße kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Toyota, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

„Glücklicherweise blieb die Seniorin bei diesem Zusammenstoß unverletzt“, sagte Enrico Liebold, Sprecher der Polizeidirektion in Zwickau. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 10.000 Euro bezifferte. (rdl)

