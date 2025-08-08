Unfall in Crimmitschau: Vespa-Fahrer wird am Donnerstagabend schwer verletzt

Die Unfallstelle befindet sich auf der Hohen Straße im Ortsteil Langenreinsdorf. Der 46-Jährige stürzte in einer Linkskurve. Was bisher bekannt ist.

Schwere Verletzungen hat sich ein 46-jähriger Vespa-Fahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf zugezogen. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Schwere Verletzungen hat sich ein 46-jähriger Vespa-Fahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf zugezogen. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.