Unfall in Crimmitschau: Vespa-Fahrer wird am Donnerstagabend schwer verletzt

Werdau
Die Unfallstelle befindet sich auf der Hohen Straße im Ortsteil Langenreinsdorf. Der 46-Jährige stürzte in einer Linkskurve. Was bisher bekannt ist.
Schwere Verletzungen hat sich ein 46-jähriger Vespa-Fahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall im Crimmitschauer Ortsteil Langenreinsdorf zugezogen. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.
