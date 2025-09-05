Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Ungewöhnlicher Spendenaufruf: DRK in Werdau benötigt abgelaufenes Verbandsmaterial – und jede Menge Kondome

Christina Neumann und Sabrina Franke vom DRK-Kreisverband Zwickauer Land rufen zum Sammeln auf.
Werdau
Ungewöhnlicher Spendenaufruf: DRK in Werdau benötigt abgelaufenes Verbandsmaterial – und jede Menge Kondome
Von André Kleber
Der DRK-Kreisverband Zwickauer Land sammelt, was sonst im Müll landet oder oft belächelt wird: abgelaufene Verbandskästen für Erste-Hilfe-Kurse und Präservative fürs Kondom-Einmaleins in Schulen.

Nachhaltigkeit trifft Aufklärung: Der DRK-Kreisverband Zwickauer Land bittet um ungewöhnliche Spenden. Während die Aus- und Fortbildung abgelaufene Verbandskästen für Übungen benötigt, geht es in der Schwangerschaftsberatung um Kondome für die Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Zwei sehr unterschiedliche Projekte, ein gemeinsames Ziel:...
