Ungewöhnlicher Spendenaufruf: DRK in Werdau benötigt abgelaufenes Verbandsmaterial – und jede Menge Kondome

Der DRK-Kreisverband Zwickauer Land sammelt, was sonst im Müll landet oder oft belächelt wird: abgelaufene Verbandskästen für Erste-Hilfe-Kurse und Präservative fürs Kondom-Einmaleins in Schulen.

Nachhaltigkeit trifft Aufklärung: Der DRK-Kreisverband Zwickauer Land bittet um ungewöhnliche Spenden. Während die Aus- und Fortbildung abgelaufene Verbandskästen für Übungen benötigt, geht es in der Schwangerschaftsberatung um Kondome für die Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Zwei sehr unterschiedliche Projekte, ein gemeinsames Ziel:... Nachhaltigkeit trifft Aufklärung: Der DRK-Kreisverband Zwickauer Land bittet um ungewöhnliche Spenden. Während die Aus- und Fortbildung abgelaufene Verbandskästen für Übungen benötigt, geht es in der Schwangerschaftsberatung um Kondome für die Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Zwei sehr unterschiedliche Projekte, ein gemeinsames Ziel:...