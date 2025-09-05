Ungewöhnlicher Spendenaufruf: DRK in Werdau benötigt abgelaufenes Verbandsmaterial – und jede Menge Kondome

Werdau
Der DRK-Kreisverband Zwickauer Land sammelt, was sonst im Müll landet oder oft belächelt wird: abgelaufene Verbandskästen für Erste-Hilfe-Kurse und Präservative fürs Kondom-Einmaleins in Schulen.
Nachhaltigkeit trifft Aufklärung: Der DRK-Kreisverband Zwickauer Land bittet um ungewöhnliche Spenden. Während die Aus- und Fortbildung abgelaufene Verbandskästen für Übungen benötigt, geht es in der Schwangerschaftsberatung um Kondome für die Präventionsarbeit mit Jugendlichen. Zwei sehr unterschiedliche Projekte, ein gemeinsames Ziel:...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.