Ungewöhnlicher Wettbewerb in Werdau: Weihnachtskugeln fliegen für den guten Zweck

Werdau
Beim ersten Weihnachtskugel-Weitwurf des Lionsclubs flogen die Kugeln durch die Luft – und mit jedem Wurf füllte sich die Spendenkasse für den Adventsschmuck auf dem Markt.
Mit Schwung in die Vorweihnachtszeit: Beim ungewöhnlichen Wettbewerb des Lionsclubs Werdau-Crimmitschau flogen Weihnachtskugeln durch die Luft – und die Spendenkasse füllte sich. Vor dem Gartencenter Heuschkel flogen am Samstag alte Weihnachtskugeln durch die Luft – bis zu 20 Meter weit. Der Lionsclub Werdau-Crimmitschau hatte zur Premiere...
