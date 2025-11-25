Ungewöhnlicher Wettbewerb in Werdau: Weihnachtskugeln fliegen für den guten Zweck

Beim ersten Weihnachtskugel-Weitwurf des Lionsclubs flogen die Kugeln durch die Luft – und mit jedem Wurf füllte sich die Spendenkasse für den Adventsschmuck auf dem Markt.

