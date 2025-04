Veranstalter sagt über die Stadthalle Werdau: „Ich rege mich jedes Mal nur auf“

Zwei Abba-Shows in einem Jahr sind eine zu viel, sagt Thomas Martin. Er wirft der Stadt als Betreiber der Kultureinrichtung zu wenig Engagement bei der Bewirtschaftung der Veranstaltungsstätte vor.

Wenn es sich vermeiden lässt, fährt Thomas Martin an der Stadthalle an der Crimmitschauer Straße gar nicht mehr vorbei. „Ich rege mich sonst jedes Mal nur auf“, sagt der 68-Jährige. Seit vielen Jahren ist der Werdauer als Tourneeveranstalter unterwegs, unter anderem für Jürgen von der Lippe. Für das „Pleißental“ in Werdau hatte er...