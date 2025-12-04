Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Nikolaus kommt am Samstag selbstverständlich auch zum Feiern vorbei.
Der Nikolaus kommt am Samstag selbstverständlich auch zum Feiern vorbei. Bild: André Kleber
Der Nikolaus kommt am Samstag selbstverständlich auch zum Feiern vorbei.
Der Nikolaus kommt am Samstag selbstverständlich auch zum Feiern vorbei. Bild: André Kleber
Werdau
Verein der Ukrainer in Werdau lädt Kinder zum Nikolausfest ein
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den Räumen an der Plauenschen Straße können die Mädchen und Jungen in Märchen eintauchen.

„Bei Nikolaus sind die Wangen rot vor der Kälte. Das bedeutet, dass er sich bald auf den Weg nach Werdau macht.“ Mit diesen Worten kündigt der Verein der Ukrainer in Werdau sein Event am 7. Dezember an. In den Räumen in der Plauenschen Straße 39 findet ein Nikolausfest statt. Alle Kinder sind eingeladen, in ein Märchen einzutauchen und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
1 min.
Werdauer Kitas erhalten Weihnachtsbäume als Dank für Kürbiszauber
Die Kita-Vertreter nahmen vor dem Baumarkt die Weihnachtsbäume in Empfang.
Eine herbstliche Aktion mit Nachwirkung: In der Pleißestadt wird Engagement nicht nur beklatscht, sondern auch belohnt.
André Kleber
02.12.2025
2 min.
Werdauer Adventskranz schmücken dieses Jahr Herzen und Zuckerstangen
Ist ein Hingucker auf dem Werdauer Markt: der große Adventskranz auf dem Brunnenrand.
Marktbrunnen hat sich in Weihnachtsschmuck verwandelt. Am dritten Adventssonntag wird dort das Friedenslicht verteilt.
André Kleber
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel