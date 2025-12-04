Verein der Ukrainer in Werdau lädt Kinder zum Nikolausfest ein

In den Räumen an der Plauenschen Straße können die Mädchen und Jungen in Märchen eintauchen.

„Bei Nikolaus sind die Wangen rot vor der Kälte. Das bedeutet, dass er sich bald auf den Weg nach Werdau macht.“ Mit diesen Worten kündigt der Verein der Ukrainer in Werdau sein Event am 7. Dezember an. In den Räumen in der Plauenschen Straße 39 findet ein Nikolausfest statt. Alle Kinder sind eingeladen, in ein Märchen einzutauchen und...