Verein öffnet Pilgerherberge im Kloster Frankenhausen

Werdau
Am Sonntag sind Besucher auf dem Gelände herzlich willkommen.
Die Mitglieder des Vereins Sächsischer Heimatschutz laden für den 14. September ab 10 Uhr auf das Gelände des Klosters im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen ein. An diesem Tag kann die Pilgerherberge besichtigt werden, die der Verein im ehemaligen Witwenhaus eingerichtet hat. „Wir vermieten bereits Zimmer an die Gäste, die bei uns in der...
