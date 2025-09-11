Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Besucher können sich am Kloster Frankenhausen umschauen und die Pilgerherberge besichtigen.
Besucher können sich am Kloster Frankenhausen umschauen und die Pilgerherberge besichtigen.
Werdau
Verein öffnet Pilgerherberge im Kloster Frankenhausen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag sind Besucher auf dem Gelände herzlich willkommen.

Die Mitglieder des Vereins Sächsischer Heimatschutz laden für den 14. September ab 10 Uhr auf das Gelände des Klosters im Crimmitschauer Ortsteil Frankenhausen ein. An diesem Tag kann die Pilgerherberge besichtigt werden, die der Verein im ehemaligen Witwenhaus eingerichtet hat. „Wir vermieten bereits Zimmer an die Gäste, die bei uns in der...
