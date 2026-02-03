Vermisstensuche in Crimmitschau beendet: 48-jähriger Mann ist wieder zuhause

Werdau
Ein Crimmitschauer galt zwei Tage lang als vermisst. Warum es einen engen Austausch mit der Bundespolizei gab und wann die erlösende Meldung eintraf.
Der 48-jährige Mann, den die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung gesucht hat, ist wohlbehalten in seine Wohnung in Crimmitschau zurückgekehrt. Die Beamten konnten die Suche nach dem Mann am Montagabend beenden.
