ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Vermisstensuche in Crimmitschau beendet: 48-jähriger Mann ist wieder zuhause

Die Suche nach einem vermissten Mann aus Crimmitschau ist beendet.
Die Suche nach einem vermissten Mann aus Crimmitschau ist beendet.
Die Suche nach einem vermissten Mann aus Crimmitschau ist beendet.
Die Suche nach einem vermissten Mann aus Crimmitschau ist beendet.
Update
Werdau
Vermisstensuche in Crimmitschau beendet: 48-jähriger Mann ist wieder zuhause
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Crimmitschauer galt zwei Tage lang als vermisst. Warum es einen engen Austausch mit der Bundespolizei gab und wann die erlösende Meldung eintraf.

Der 48-jährige Mann, den die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung gesucht hat, ist wohlbehalten in seine Wohnung in Crimmitschau zurückgekehrt. Die Beamten konnten die Suche nach dem Mann am Montagabend beenden.
Das könnte Sie auch interessieren
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
14.01.2026
1 min.
Bäume in Crimmitschau mit einer Säge beschädigt
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu abgesägten Bäumen in Crimmitschau.
Die unbekannten Täter ließen ein abgesägtes Stück auf der Straße liegen. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
29.01.2026
1 min.
Falscher Polizist in Jogginghose: Wer war der mysteriöse S-Bahn-Fahrer zwischen Zwickau und Crimmitschau
Gesucht wird ein Mann, der sich fälschlicherweise als Polizist ausgegeben haben soll.
Ein gefälschter Dienstausweis und ein ungewöhnliches Auftreten brachten einen falschen Polizisten in Schwierigkeiten.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel