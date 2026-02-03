Vermisstensuche in Crimmitschau beendet: 48-jähriger Mann ist wieder zuhause

Ein Crimmitschauer galt zwei Tage lang als vermisst. Warum es einen engen Austausch mit der Bundespolizei gab und wann die erlösende Meldung eintraf.

Der 48-jährige Mann, den die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung gesucht hat, ist wohlbehalten in seine Wohnung in Crimmitschau zurückgekehrt. Die Beamten konnten die Suche nach dem Mann am Montagabend beenden.