Vogelzwitschern und Tombola: Werdauer Exotenzüchter laden zu großer Schau nach Trünzig ein

Werdau
Der kleine Verein präsentiert am ersten Oktoberwochenende eine große Auswahl exotischer Tiere. Und bietet den Besuchern noch einiges mehr.
Genehmigungen vom Veterinäramt und für den Getränkeausschank einholen, Preise für die Tombola sammeln, die eingelagerten Volieren säubern und vorbereiten: Die Mitglieder des Vogelzüchtervereins Werdau haben derzeit einiges zu tun, um ihre Ausstellung am ersten Oktoberwochenende vorzubereiten. Sie findet im Vereinsheim in Trünzig an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.