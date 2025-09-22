Volksfest in Werdau: Das ist die Bilanz der Polizei

Eine Frau unter Drogen würgt ein Kind. Ein Unbekannter erbeutet viel Bargeld aus einem geparkten Auto.

Autoeinbrüche, Sachbeschädigungen und eine Körperverletzung – das ist die Polizei-Bilanz zum Volksfest in Werdau. Um die 15.000 Besucher haben drei Tage lang auf dem Marktplatz gefeiert. 3700 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter, der am Freitag zwischen 21.15 und 22.15 Uhr in einen Fiat 500 einbrach, der an der Webergasse geparkt war....