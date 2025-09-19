Volksfest in Werdau: Was Bier und Roster kosten und was es abseits vom Rummeltreiben noch zu erleben gibt

Werdau
Von Freitag bis Sonntag wird die Innenstadt zu einer großen Partymeile. Bei bestem Spätsommerwetter und freiem Eintritt erwarten die Besucher Fahrgeschäfte und viel Musik.
Um 14 Uhr ist am Freitag Startschuss für das größte Fest in der Pleißestadt. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was Besucher nicht verpassen sollten und praktische Tipps für das Fest.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.