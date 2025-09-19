Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Volksfest in Werdau: Was Bier und Roster kosten und was es abseits vom Rummeltreiben noch zu erleben gibt

Die Lichttechniker Lucas Herrmann (hinten) und Timo Häder richteten am Donnerstagnachmittag die Beleuchtung und den Ton für die Volksfest-Bühne auf dem Werdauer Markt ein.
Die Lichttechniker Lucas Herrmann (hinten) und Timo Häder richteten am Donnerstagnachmittag die Beleuchtung und den Ton für die Volksfest-Bühne auf dem Werdauer Markt ein. Bild: André Kleber
Die Lichttechniker Lucas Herrmann (hinten) und Timo Häder richteten am Donnerstagnachmittag die Beleuchtung und den Ton für die Volksfest-Bühne auf dem Werdauer Markt ein.
Die Lichttechniker Lucas Herrmann (hinten) und Timo Häder richteten am Donnerstagnachmittag die Beleuchtung und den Ton für die Volksfest-Bühne auf dem Werdauer Markt ein. Bild: André Kleber
Werdau
Volksfest in Werdau: Was Bier und Roster kosten und was es abseits vom Rummeltreiben noch zu erleben gibt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Freitag bis Sonntag wird die Innenstadt zu einer großen Partymeile. Bei bestem Spätsommerwetter und freiem Eintritt erwarten die Besucher Fahrgeschäfte und viel Musik.

Um 14 Uhr ist am Freitag Startschuss für das größte Fest in der Pleißestadt. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick, was Besucher nicht verpassen sollten und praktische Tipps für das Fest.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
09:31 Uhr
4 min.
Volksfest in Werdau: Schlagerfans tanzen auf dem Marktpflaster zu Hits von Helene Fischer
Martina und Dieter Gebler tanzten zu Hits von Helene Fischer, die Sängerin Laura als Double der Schlager-Ikone am Samstagnachmittag auf dem Markt performte.
Das 32-jährige Double der bekannten Sängerin sorgte am Samstagnachmittag für Stimmung. Und im Flur des denkmalgeschützten Rathauses gab es eine Premiere.
Annegret Riedel
17:00 Uhr
1 min.
Werdauer feiern drei Tage auf dem Markt mit Musik und Fahrgeschäften
Neben den Angeboten der 40 Händler und Schausteller gibt es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm von Schlager bis Rock.
Annegret Riedel
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
13:15 Uhr
2 min.
Fast 400 Fans prügeln sich in Dortmund
Die Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung zwischen gewaltbereiten Fußballfans in Dortmund (Symbolbild)
Ein Zug mit Schalke-Fans macht eine Notbremsung in Dortmund. Kurz darauf geraten Problemfans mit gewaltbereiten BVB-Anhängern aneinander. Die Polizei prüft, ob es eine Verabredung zur Gewalt gab.
Mehr Artikel