Volle Säle für „Muddi streikt“: Königswalder Dorftheater setzt Zusatztermin an

Was passiert, wenn jahrelange Fürsorge keine Anerkennung findet? Eine turbulente Komödie über unsichtbare Arbeit, familiären Egoismus – und die Kraft, endlich Nein zu sagen.

Die Resonanz ist überwältigend: Für das neue Stück „Muddi streikt“ des Königswalder Dorftheaters klingelte das Telefon pausenlos. Innerhalb kürzester Zeit waren die Karten für die Vorstellungen am 15. und 16. August vergriffen. Kristin Böttcher bringt es auf den Punkt: „Die Karten gingen weg wie warme Semmeln.“ In „Muddi... Die Resonanz ist überwältigend: Für das neue Stück „Muddi streikt“ des Königswalder Dorftheaters klingelte das Telefon pausenlos. Innerhalb kürzester Zeit waren die Karten für die Vorstellungen am 15. und 16. August vergriffen. Kristin Böttcher bringt es auf den Punkt: „Die Karten gingen weg wie warme Semmeln.“ In „Muddi...