Vom Arbeitstier im Erzgebirge zum Star in Westsachsen: Seltener DDR-Traktor wird Glanzstück in Crimmitschauer Freilichtanlage

Werdau
Im Ortsteil Blankenhain bereichert ein ZT 303 die Sammlung. Techniker Andreas Halamek will das Spezialfahrzeug restaurieren – sobald Fördermittel fließen. Noch fährt der Koloss aus eigener Kraft.
Ziegelrot, laut und lebendig: Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Blankenhain feiert Doppeljubiläum – und holt ein einzigartiges DDR-Sonderfahrzeug zurück ins Rampenlicht. Mit dem ZT 303 gewinnt die Sammlung nicht nur ein rares Exemplar, sondern ein Stück Technikgeschichte, das bis heute fährt. Als der Motor anspringt, klingt es wie ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.