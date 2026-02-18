MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Vom Arbeitstier im Erzgebirge zum Star in Westsachsen: Seltener DDR-Traktor wird Glanzstück in Crimmitschauer Freilichtanlage

Andreas Halamek, Beschäftigter im Blankenhainer Landwirtschaftsmuseum, besteigt die Fahrerkabine des neuen Ausstellungsstückes ZT 303.
Andreas Halamek, Beschäftigter im Blankenhainer Landwirtschaftsmuseum, besteigt die Fahrerkabine des neuen Ausstellungsstückes ZT 303. Bild: André Kleber
Blick auf das Schloss Blankenhain aus der Vogelperspektive. Im Mai wird dort eine Woche lang gefeiert.
Blick auf das Schloss Blankenhain aus der Vogelperspektive. Im Mai wird dort eine Woche lang gefeiert. Bild: André Kleber
Ausstellungsstück mit Seltenheitswert: Mit dem ZT 303 tauchten auch die originalen DDR-Fahrzeugpapiere (1975) wieder auf.
Ausstellungsstück mit Seltenheitswert: Mit dem ZT 303 tauchten auch die originalen DDR-Fahrzeugpapiere (1975) wieder auf. Bild: André Kleber
Andreas Halamek, Beschäftigter im Blankenhainer Landwirtschaftsmuseum, besteigt die Fahrerkabine des neuen Ausstellungsstückes ZT 303.
Andreas Halamek, Beschäftigter im Blankenhainer Landwirtschaftsmuseum, besteigt die Fahrerkabine des neuen Ausstellungsstückes ZT 303. Bild: André Kleber
Blick auf das Schloss Blankenhain aus der Vogelperspektive. Im Mai wird dort eine Woche lang gefeiert.
Blick auf das Schloss Blankenhain aus der Vogelperspektive. Im Mai wird dort eine Woche lang gefeiert. Bild: André Kleber
Ausstellungsstück mit Seltenheitswert: Mit dem ZT 303 tauchten auch die originalen DDR-Fahrzeugpapiere (1975) wieder auf.
Ausstellungsstück mit Seltenheitswert: Mit dem ZT 303 tauchten auch die originalen DDR-Fahrzeugpapiere (1975) wieder auf. Bild: André Kleber
Werdau
Vom Arbeitstier im Erzgebirge zum Star in Westsachsen: Seltener DDR-Traktor wird Glanzstück in Crimmitschauer Freilichtanlage
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Ortsteil Blankenhain bereichert ein ZT 303 die Sammlung. Techniker Andreas Halamek will das Spezialfahrzeug restaurieren – sobald Fördermittel fließen. Noch fährt der Koloss aus eigener Kraft.

Ziegelrot, laut und lebendig: Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Blankenhain feiert Doppeljubiläum – und holt ein einzigartiges DDR-Sonderfahrzeug zurück ins Rampenlicht. Mit dem ZT 303 gewinnt die Sammlung nicht nur ein rares Exemplar, sondern ein Stück Technikgeschichte, das bis heute fährt. Als der Motor anspringt, klingt es wie ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
17:41 Uhr
3 min.
Theaterprojekt beleuchtet Erbe der Simson in Suhl
Ein Theaterprojekt in Suhl will die Geschichte des traditionsreichen Simson-Mopeds und seine Bedeutung für ostdeutsche Biografien künstlerisch aufarbeiten.(Archivbild)
Ein Kunstprojekt will die wechselvolle Geschichte der Simson und ihre Bedeutung für ostdeutsche Identität aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Bürgerinnen und Bürger können sich beteiligen.
16.10.2025
2 min.
Blankenhain im Doppelpack: Neuer Museumsdirektor stellt sich vor, Rathauschef spricht zur Windkraftplanung
Blick auf das Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain, das einen neuen Direktor hat.
Zukunft trifft Vergangenheit: Im Vereinshaus Lindenhof geht es um mehr als Personalfragen. Neue Impulse für das Schlossmuseum stehen ebenso im Raum wie heikle Fragen zur Energiezukunft des Ortes.
Jochen Walther
17:40 Uhr
3 min.
Spielerisch Programmieren lernen: „MineCode“-Wettbewerb für Grundschüler in Chemnitz
Mit dem Wettbewerb für Grundschüler soll auf spielerische Weise ein erster Kontakt zum Thema Programmieren hergestellt werden.
Technik, Zeit und pädagogisches Know-how für das IT-Projekt stehen im Mentor Spot auf dem Brühl bereit. Anmeldungen sind bis 8. März möglich. Welche Erlebnisse warten auf die jungen Teilnehmer?
Holk Dohle
10.02.2026
2 min.
Doppeljubiläum in Crimmitschau: Schloss Blankenhain startet in die neue Museumssaison
Mitarbeiter Christian Hopf zeigt den interaktiven Tisch zur Entdeckung der Freilichtanlage.
Mit Mühlentag, Konzert, Sonderausstellung und Traktorentreffen blickt die landwirtschaftliche Freilichtanlage auf Geschichte und Höhepunkte. Ein DDR-Traktor aus den 1970er-Jahren wird restauriert.
Jochen Walther
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
Mehr Artikel