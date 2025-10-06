Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Von Bildern zu Lkw: Werdauer Kulturverein plant spannende Ausstellungen

Ein neu gegründeter Verein erfüllt die Tuchfabrik Werdau mit Leben.
Ein neu gegründeter Verein erfüllt die Tuchfabrik Werdau mit Leben.
Ein neu gegründeter Verein erfüllt die Tuchfabrik Werdau mit Leben.
Ein neu gegründeter Verein erfüllt die Tuchfabrik Werdau mit Leben. Bild: U. Puchelt
Werdau
Von Bildern zu Lkw: Werdauer Kulturverein plant spannende Ausstellungen
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die historische Tuchfabrik ist Mittelpunkt für die Mitglieder der „Kultur Insel“. Weitere Mitstreiter werden gesucht.

Mit der Ausstellung von Bildern des Ehrenbürgers Heinz Lanzendorf haben die Mitglieder des Vereins „Kultur Insel Werdau“ viele Interessenten in die Tuchfabrik gelockt. Am Tag der Deutschen Einheit kamen sie zum Gedankenaustausch, besuchten den kleinen Trödelmarkt und begaben sich auf einen Stadtrundgang, sagte Vereinsmitglied Ulrich Puchelt....
16.09.2025
2 min.
Disco für Junggebliebene: Werdau tanzt im Maschinensaal der Tuchfabrik
Ingrid und Andreas Nielen organisieren einen Discoabend in der Tuchfabrik – für Leute ab 40.
Gemeinsam tanzen, reden, lachen – genau das will der Verein „Kultur Insel Werdau“ ermöglichen. Mit dem ersten Discoabend für Leute ab 40 startet er seine Mission, mehr Lebensfreude zu bringen.
Jochen Walther
11:30 Uhr
4 min.
Schlammschlacht vor dem Vergnügen: Gersdorf bereitet seine Kirmes vor
Riesenrad-Inhaberin Antje Bretschneider baut ihre „Russische Schaukel“bei straffem Nieselregen auf. Trotzdem schaut sie optimistisch aufs Wochenende.
Seit Montag bauen Schausteller in Gersdorf ihre Stände auf – trotz Regen und matschigem Platz. Kann die Kirmes unter solchen Bedingungen ein Erfolg werden?
Cristina Zehrfeld
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
11.09.2025
2 min.
Werdau: Kunst und Technik treffen in der Tuchfabrik aufeinander
Im Galeriegebäude der Werdauer Tuchfabrik sind Bilder von Heinz Lanzendorf zu sehen.
Am Sonntag startet ein neuer Verein in seine Arbeit. In den Räumlichkeiten an der August-Bebel-Straße sind Werke von Heinz Lanzendorf zu sehen. Auch die Dampfmaschine wird angeworfen.
Annegret Riedel
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
