Von Bildern zu Lkw: Werdauer Kulturverein plant spannende Ausstellungen

Die historische Tuchfabrik ist Mittelpunkt für die Mitglieder der „Kultur Insel“. Weitere Mitstreiter werden gesucht.

Mit der Ausstellung von Bildern des Ehrenbürgers Heinz Lanzendorf haben die Mitglieder des Vereins „Kultur Insel Werdau“ viele Interessenten in die Tuchfabrik gelockt. Am Tag der Deutschen Einheit kamen sie zum Gedankenaustausch, besuchten den kleinen Trödelmarkt und begaben sich auf einen Stadtrundgang, sagte Vereinsmitglied Ulrich Puchelt....