  • Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“

Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut. Bild: Ralph Köhler
Dieses Graffiti ziert die Fassade der alten Textilfabrik, wo sich die Zurkraft-Studios befinden.
Dieses Graffiti ziert die Fassade der alten Textilfabrik, wo sich die Zurkraft-Studios befinden. Bild: A. Kleber/Archiv
Bewusst wählte der 27-Jährige Crimmitschau als Standort, wo er seinen Instagram-Kanal füttert.
Bewusst wählte der 27-Jährige Crimmitschau als Standort, wo er seinen Instagram-Kanal füttert. Bild: Köhler
Werdau
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.

Er verlor seinen Job, seine Partnerin und zeitweise den Halt im Leben. Heute arbeitet Lucas Brauer von seinem Studio in Crimmitschau aus für Firmen, Händler, Künstler und Influencer mit Hunderttausenden Followern – und hat sich aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit gekämpft. Als 2019 sein Vertrag bei einem Etikettenhersteller...
