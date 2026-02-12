Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“

Werdau
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Er verlor seinen Job, seine Partnerin und zeitweise den Halt im Leben. Heute arbeitet Lucas Brauer von seinem Studio in Crimmitschau aus für Firmen, Händler, Künstler und Influencer mit Hunderttausenden Followern – und hat sich aus der Arbeitslosigkeit in die Selbstständigkeit gekämpft. Als 2019 sein Vertrag bei einem Etikettenhersteller...
