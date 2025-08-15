Von Glaube, Hoffnung und Heimat: Neue Ausstellung über Russlanddeutsche in Werdau

Werdau
Eine Lesung zur Eröffnung, bewegende Einblicke und historische Tiefe: Die Ausstellung im Rathaus beleuchtet ein lange verdrängtes Thema.
Am 3. September öffnet im Werdauer Rathaus eine besondere Ausstellung ihre Türen: „Einblicke in das religiöse Leben der Russlanddeutschen“. 18 Uhr wird sie feierlich eröffnet – mit einer Lesung der Russlanddeutschen Ida Böttcher. Sie trägt Passagen aus Gerhard Wolters‘ Buch „Die Zone der totalen Ruhe“ vor, das vom Alltag, den...
