Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Von Glaube, Hoffnung und Heimat: Neue Ausstellung über Russlanddeutsche in Werdau

Eine besondere Schau im Werdauer Rathaus stimmt auf den Spätaussiedlertag ein.
Eine besondere Schau im Werdauer Rathaus stimmt auf den Spätaussiedlertag ein. Bild: Ralph Köhler
Eine besondere Schau im Werdauer Rathaus stimmt auf den Spätaussiedlertag ein.
Eine besondere Schau im Werdauer Rathaus stimmt auf den Spätaussiedlertag ein. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Von Glaube, Hoffnung und Heimat: Neue Ausstellung über Russlanddeutsche in Werdau
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Lesung zur Eröffnung, bewegende Einblicke und historische Tiefe: Die Ausstellung im Rathaus beleuchtet ein lange verdrängtes Thema.

Am 3. September öffnet im Werdauer Rathaus eine besondere Ausstellung ihre Türen: „Einblicke in das religiöse Leben der Russlanddeutschen“. 18 Uhr wird sie feierlich eröffnet – mit einer Lesung der Russlanddeutschen Ida Böttcher. Sie trägt Passagen aus Gerhard Wolters‘ Buch „Die Zone der totalen Ruhe“ vor, das vom Alltag, den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
1 min.
Werdau im Schaufenster: Neues Plakat ergänzt Stadtbilder-Serie
Ulrich Puchelt und Kathrin Schwanitz zeigen das Plakat für das Gebäude Markt 36.
Ein Spaziergang durch die Stadt beginnt im Schaufenster: Der Stadterhaltungsverein zeigt historische Bilder – neu ist ein Motiv am Markt 36.
Jochen Walther
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
14.05.2025
2 min.
Premiere in Werdau: Großes Treffen der Spätaussiedler auf dem Marktplatz
Die Organisatoren: Friedemann Oehme (l.), Monika Schweikart (beide Landeskirche) und Pfarrerin Maria Grüner (r.). René Gentz (Öffentlichkeitsarbeit) hat als Rathausmitarbeiter an der Pressekonferenz teilgenommen.
Die Pleißestadt wird Schauplatz des 27. Aussiedlertages. Ex-Oberkirchenrat Friedemann Oehme erwartet etwa 500 Teilnehmer. Ein abwechslungsreiches Programm ist geplant. Welche Überraschungen warten?
Jochen Walther
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:51 Uhr
2 min.
Yussuf Poulsen neuer HSV-Kapitän
Neuer HSV-Kapitän: Yussuf Poulsen
Mehrere Jahre war Sebastian Schonlau unumstrittener Kapitän des Hamburger SV. Weil der Verteidiger keine Rolle mehr in den Bundesliga-Plänen des HSV spielt, gibt es einen neuen Anführer.
Mehr Artikel