Von Meerane nach Crimmitschau: Lothar Ungerer soll bei CDU-Termin über Wirtschaftsvisionen plaudern

Der neue Berater für Wirtschaftsförderung soll an der Veranstaltung am 19. Juni teilnehmen. Und gemeinsam mit OB André Raphael auch Pläne für die Entwicklung in den nächsten Jahren vorstellen.

