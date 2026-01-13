Von wegen tote Hose: Worauf man sich in Werdau und Crimmitschau in diesem Jahr freuen kann

Konzerte, Spezialmärkte, Festivals und Familienfeste prägen den Veranstaltungskalender der Region in diesem Jahr. Fans von Orgel-Pop kommen dabei genauso auf ihre Kosten wie Jazz-Liebhaber.

Wenn sich in der Werdauer und Crimmitschauer Region Plätze mit Musik füllen, Lichterketten über den Straßen funkeln und der Duft regionaler Spezialitäten in der Luft liegt, wird gemeinsam gefeiert. Zwischen traditionsreichen Festen, die seit Generationen Menschen zusammenbringen, und modernen Veranstaltungen, die neue Akzente setzen, bietet...