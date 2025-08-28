Von Werdau in die Welt: Saxas baut jedes Jahr 8000 Spezialaufbauten für Nutzfahrzeuge

Von einem Werk im Süden Werdaus aus werden Märkte auf mehreren Kontinenten beliefert: 8000 Spezialaufbauten für Nutzfahrzeuge pro Jahr. Die Liste der Abnehmer reicht von DHL bis zur Bundeswehr.

Wenn in Werdau von Fahrzeugbau die Rede ist, leuchten die Augen vieler Einwohner. Kein Wunder – seit mehr als 150 Jahren prägt die Branche die Stadt im Westen Sachsens. 1866 begann alles mit einer Schmiederei, die Wagen fertigte. Später machte der legendäre W50 aus Ludwigsfelde, der seine Wurzeln im Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ hat,... Wenn in Werdau von Fahrzeugbau die Rede ist, leuchten die Augen vieler Einwohner. Kein Wunder – seit mehr als 150 Jahren prägt die Branche die Stadt im Westen Sachsens. 1866 begann alles mit einer Schmiederei, die Wagen fertigte. Später machte der legendäre W50 aus Ludwigsfelde, der seine Wurzeln im Kraftfahrzeugwerk „Ernst Grube“ hat,...