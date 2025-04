Vortrag in Neukirchen: Den ausgewilderten Luchsen in Sachsen auf der Spur

Bis zu 20 Luchse sollen in Sachsen ausgewildert werden. In Neukirchen/Pleiße berichtet ein Experte über den aktuellen Stand der Dinge.

Neukirchen. Der Luchs und seine derzeit laufende Auswilderung in Sachsen ist Thema eines Vortrages am Dienstag, 15. April, in der Naturschutzstation Gräfenmühle, Pestalozzistraße 21a in Neukirchen. Zwischen 19 und 21 Uhr wird Florian Kaiser von der Luchsinformationsstelle Riedelhof des Landschaftspflegeverbandes „Oberes Vogtland“ den aktuellen Stand vortragen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Luchs ist streng geschützt

Zwischen 2024 und 2027 sollen bis zu 20 Karpatenluchse (Lynx lynx carpathicus) in Sachsen ausgewildert werden. Sie sollen den Lebensraum vom Vogtland über das Erz- bis zum Elbsandsteingebirge besiedeln. Damit soll das Projekt „RELynx Sachsen“ zum Erhalt der streng geschützten Art in Deutschland beitragen. Dies ist ein entscheidender Schritt, um eine sich fortpflanzende Luchspopulation zu etablieren, die Artenvielfalt in Sachsen zu fördern und das Ökosystem langfristig zu stabilisieren. Die sächsischen Luchse sollen dabei helfen, die Populationen in ganz Mitteleuropa zu vernetzen.

Die Naturschutzstation Riedelhof ist als „Regionale Informationsstelle Luchs“ die Anlaufstelle für alle, die mehr über den Luchs und seinen Schutz erfahren möchten. Mit Bildungsangeboten, Infomaterial und regionalen Veranstaltungen wie dem Vortrag in Neukirchen soll die Akzeptanz für dieses wegweisende Artenschutzprojekt gestärkt werden. (kru)