Vortrag in Werdau beleuchtet politische Radikalisierung

Was bringt Menschen dazu, sich radikalen Gruppen anzuschließen? Und was passiert, wenn Zweifel zur Überzeugung wird? Ein Vortrag sucht Antworten.

Was treibt Menschen in radikale politische Gruppen wie Reichsbürger oder Querdenker? Und wie kann man den Kontakt zu ihnen halten – oder sie sogar zurückholen? Der Soziologe Felix Schilk spricht am Dienstag, dem 13. Mai, um 19 Uhr im Martin-Luther-King-Zentrum Werdau über die Dynamik von Radikalisierung und die Chancen zum Ausstieg. Gemeinsam...