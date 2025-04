Waldsiedlung in Werdau: Mini-Bagger und Elektro-Roller im Wert von rund 45.000 Euro gestohlen

Der Diebstahl wurde am Montagabend auf dem Grundstück an der Stiefelknechtstraße bemerkt. Die Polizei sucht Zeugen. Was bisher bekannt ist.

Ein Diebstahl, bei dem hoher Schaden entstanden ist, beschäftigt die Polizei. Von einem Grundstück in der Waldsiedlung in Werdau haben unbekannte Täter einen orange-schwarzen Mini-Bagger und einen blauen Elektro-Roller entwendet.