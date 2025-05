Warum sich ein Westsachse von seinen liebsten Sammelobjekten trennt

Der 32-jährige Christian Pregler aus Steinpleis sammelt seit seiner Kindheit Kronkorken. Nun hat er seinen Schatz für einen guten Zweck hergegeben.

Seit 25 Jahren sammelt Christian Pregler Kronkorken. Die ganze Familie ist in das Hobby des heute 32-Jährigen eingebunden. „Freunde wissen um seine Sammelleidenschaft und bringen uns immer wieder Kronkorken mit, wenn sie zu Besuch kommen. Auch Christians Schwester denkt immer an ihn. Sie jobbt nebenbei in einer Gaststätte“, sagt Vater Frank...