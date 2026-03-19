Warum Vogtländer „Luigi“ seit 30 Jahren an der Kober in Werdau campt

Während viele Camper dem Platz schon lange die Treue halten, entdecken neue Gäste den Reiz des Talsperren-Areals. Für Tagestouristen gibt es besondere Übernachtungsmöglichkeiten.

Andreas Schmalfuß kann den Start in die neue Campingsaison an der Koberbachtalsperre kaum erwarten. Für den Vogtländer, den hier alle nur „Luigi“ nennen, ist es ein besonderes Jubiläum. Seit nunmehr 30 Jahren hat er seinen festen Platz auf dem Campinggelände. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert. „Früher waren die Kinder immer...