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  • Warum Vogtländer „Luigi“ seit 30 Jahren an der Kober in Werdau campt

Andreas Schmalfuß aus Auerbach hat bereits klar Schiff in seiner Unterkunft gemacht. Seit 30 jahren campt der Vogtländer an der Koberbachtalsperre.
Andreas Schmalfuß aus Auerbach hat bereits klar Schiff in seiner Unterkunft gemacht. Seit 30 jahren campt der Vogtländer an der Koberbachtalsperre. Bild: Ralph Köhler
Vereinschef David Kühnler vor einem der Wohnfässer, die gern von Tagestouristen gebucht werden.
Vereinschef David Kühnler vor einem der Wohnfässer, die gern von Tagestouristen gebucht werden. Foto: Ralph Köhler
Kurze Weg ans Gewässer oder zum Einkaufen in die Stadt: Das schätzen viele Camper an der Kober.
Kurze Weg ans Gewässer oder zum Einkaufen in die Stadt: Das schätzen viele Camper an der Kober. Foto: Ralph Köhler
Andreas Schmalfuß aus Auerbach hat bereits klar Schiff in seiner Unterkunft gemacht. Seit 30 jahren campt der Vogtländer an der Koberbachtalsperre.
Andreas Schmalfuß aus Auerbach hat bereits klar Schiff in seiner Unterkunft gemacht. Seit 30 jahren campt der Vogtländer an der Koberbachtalsperre. Bild: Ralph Köhler
Vereinschef David Kühnler vor einem der Wohnfässer, die gern von Tagestouristen gebucht werden.
Vereinschef David Kühnler vor einem der Wohnfässer, die gern von Tagestouristen gebucht werden. Foto: Ralph Köhler
Kurze Weg ans Gewässer oder zum Einkaufen in die Stadt: Das schätzen viele Camper an der Kober.
Kurze Weg ans Gewässer oder zum Einkaufen in die Stadt: Das schätzen viele Camper an der Kober. Foto: Ralph Köhler
Werdau
Warum Vogtländer „Luigi“ seit 30 Jahren an der Kober in Werdau campt
Redakteur
Von Annegret Riedel
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Während viele Camper dem Platz schon lange die Treue halten, entdecken neue Gäste den Reiz des Talsperren-Areals. Für Tagestouristen gibt es besondere Übernachtungsmöglichkeiten.

Andreas Schmalfuß kann den Start in die neue Campingsaison an der Koberbachtalsperre kaum erwarten. Für den Vogtländer, den hier alle nur „Luigi“ nennen, ist es ein besonderes Jubiläum. Seit nunmehr 30 Jahren hat er seinen festen Platz auf dem Campinggelände. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert. „Früher waren die Kinder immer...
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