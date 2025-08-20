Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bereits 2023 erfreute Anette Du Mont mit „Ottilies – Kindermalstunde“ die Gäste.
Bereits 2023 erfreute Anette Du Mont mit „Ottilies – Kindermalstunde“ die Gäste. Bild: Roland Wagner
Werdau
Was das 33. Teichfest in Neukirchen zu bieten hat
Von Roland Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor allem für Kinder wird am Freitag und Samstag viel geboten. Worauf sie sich freuen können.

Auf zum 33. Teichfest heißt es am Freitag und Sonnabend in Neukirchen auf dem Schiedelhof. Offizieller Beginn ist um 18 Uhr. „Das erste Highlight ist der Lampion- und Fackelumzug um 19.30 Uhr“, sagt Bürgermeisterin Ines Liebald. Los geht es auf der Naundorfer Straße/Malzstraße. Musikalisch wird der Umzug vom Fanfarenzug Crimmitschau...
