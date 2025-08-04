„Wasser marsch“: Im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau laufen Vorbereitungen für neue Saison

Werdau
Die Kühlmaschinen laufen seit Freitag. Nach der Montage der neuen Kickleisten wird nun das Wasser auf der Betonfläche aufgebracht.
Nach der Montage der gelben Kickleiste – zwischen Flex-Bande und Betonfläche – hat die Eisbereitung im Kunsteisstadion im Sahnpark in Crimmitschau begonnen. Seit Freitag laufen die Kühlaggregate. Zudem heißt es „Wasser marsch“. Objektleiter Frank Süß und seine Mitarbeiter verteilen das kühle Nass, welches dann gefriert, gleichmäßig...
