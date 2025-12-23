Weihnachten in Gemeinschaft: Offener Nachmittag in der Tuchfabrik Crimmitschau

Niemand muss am zweiten Weihnachtsfeiertag allein sein: Das Textilmuseum lädt ab 14 Uhr zum Beisammensein mit Kaffee, Gesprächen und Leckereien ein.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag allein zu sein, fühlt sich für viele schwer an. Doch in der Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau bleibt niemand allein: Von 14 bis 17 Uhr sind alle eingeladen, bei Kaffee und selbst gebackenen Leckereien gemeinsam Zeit zu verbringen. „Gib, was du kannst“, lautet das Motto des Nachmittags. Eine Anmeldung ist...