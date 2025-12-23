MENÜ
  Zwickau
  Werdau
  • Weihnachten in Gemeinschaft: Offener Nachmittag in der Tuchfabrik Crimmitschau

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Museumscafé der Tuchfabrik ab 14 Uhr geöffnet.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Museumscafé der Tuchfabrik ab 14 Uhr geöffnet. Bild: Dudacy/Archiv
Werdau
Weihnachten in Gemeinschaft: Offener Nachmittag in der Tuchfabrik Crimmitschau
Redakteur
Von Jochen Walther
Niemand muss am zweiten Weihnachtsfeiertag allein sein: Das Textilmuseum lädt ab 14 Uhr zum Beisammensein mit Kaffee, Gesprächen und Leckereien ein.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag allein zu sein, fühlt sich für viele schwer an. Doch in der Tuchfabrik Gebrüder Pfau in Crimmitschau bleibt niemand allein: Von 14 bis 17 Uhr sind alle eingeladen, bei Kaffee und selbst gebackenen Leckereien gemeinsam Zeit zu verbringen. „Gib, was du kannst“, lautet das Motto des Nachmittags. Eine Anmeldung ist...
